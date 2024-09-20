Кардиолог ответил, рассасывает ли горький шоколад бляшки в сосудах

Утверждение, что горький шоколад способен рассасывать атеросклеротические бляшки, является мифом, рассказал в своем блоге терапевт, врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили, ролик опубликован в его Telegram-канале. По словам Гаглошвили, его пациенты утверждают, что услышали это от одного профессора. Кардиолог предположил, что данное высказывание могло быть вырвано из контекста.

Иногда пациенты рассказывают, что один профессор сказал, что горький шоколад может растворить бляшки. Это правда? Ну, скорее всего, вырвано из контекста. Нет, это неправда. <...> Горький шоколад бляшки не растворит, — сказал Гаглошвили.

При этом врач подчеркнул, что горький шоколад действительно полезен для сердца в небольших количествах. Речь идет о продукте с содержанием тертого какао не менее 72%. Такой шоколад благоприятно сказывается на работе сердца наравне с кофе, заключил кардиолог.

Ранее Гаглошвили рассказал, что снижение массы тела может положительно отразиться на артериальном давлении. Так, при потере 10 килограммов веса давление снижается на 5–20 миллиметров ртутного столба. Кардиолог отметил, что в этом случае похудение сравнимо с действием лекарства.