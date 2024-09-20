В Роспотребнадзоре рассказали, почему алкоголь приводит к набору веса

Алкоголь приводит к набору веса из-за высокой калорийности, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Роспотребнадзор республики. Специалисты ведомства рассказали, что также алкоголь стимулирует аппетит.

Во-первых, алкогольные напитки имеют высокую энергетическую ценность, составляющую 7,1 ккал на 1 г этилового спирта. Более того, спиртное стимулирует аппетит и снижает самоконтроль, поэтому хочется жирной и калорийной пищи, что сразу приводит к росту потребляемых калорий и вредит похудению, — объяснили в ведомстве.

Специалисты отметили, что организм стремится как можно быстрее избавиться от этанола, поэтому спирт может использоваться организмом как приоритетный источник энергии. Кроме того, алкоголь вреден тем, что из-за него страдают печень, сердце, головной мозг и поджелудочная железа.

Ранее врач-токсиколог кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что несмотря на то что бытовой алкоголизм может казаться безобидным, на деле он представляет большую опасность как для самого человека, так и для окружающих его людей и общества в целом. По его словам, алкоголь влияет на поведение человека, делая его раздражительнее и агрессивнее. При бытовом алкоголизме у человека появляются хроническая усталость, проблемы с печенью, сердцем и другими органами.