Мужчина 6 лет высмаркивал мозговую жидкость вместо соплей

Хронический насморк 20-летнего сирийца, продолжавшийся в течение шести лет, оказался случаем энцефалоцеле — заболевания, при котором ткани мозга вытекают через перелом черепа. После травмы головы, полученной в результате автомобильной аварии, мужчина начал испытывать симптомы, включая головные боли, судороги и, как он думал, простудный насморк. Однако визуализация показала, что спинномозговая жидкость (СМЖ), которая питает мозг, вытекает в его носовую полость.

Энцефалоцеле обычно является редким врожденным дефектом, но в данном случае оно развилось из-за травмы, полученной в результате аварии. Сначала пациент отказывался от лечения, и с годами его состояние ухудшилось. После того как он наконец согласился на операцию, нейрохирурги восстановили перелом черепа и вернули мозговое вещество на свое место.

После операции пациент полностью выздоровел и избавился от всех симптомов, включая насморк. Врачи подчеркнули важность раннего вмешательства в подобных случаях.

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