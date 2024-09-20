Как можно заподозрить Альцгеймер у пожилого человека

Если пожилой человек часто что-то переспрашивает, это может означать то, что у него Альцгеймер, рассказала aif.ru врач-невролог Элен Мхитарян. По ее словам, также на эту болезнь может указывать то, что человек постоянно рассказывает одно и то же.

Самые первые признаки, на которые надо обратить внимание, — это когда пожилой человек переспрашивает одно и то же и рассказывает одно и то же. Если вы заметили такие особенности поведения, то пациента в срочном порядке надо отвести к врачу, — объяснила медик.

Врач отметила, что нередко люди, болеющие Альцгеймером, на приеме у врача смотрят в сторону родственника, с которым приходят. Этот синдром «повернутой головы» связан с тем, что сам человек ничего не помнит, поэтому обращаются за ответом к родственнику, добавила невролог.

Ранее ученые из Британского института исследований деменции при Кембриджском университете и Лаборатории молекулярной биологии Медицинского исследовательского совета разработали новые методы избирательного удаления агрегированных тау-белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Метод основан на белке TRIM21, который оставляет здоровые тау-белки нетронутыми.

До этого стало известно, что световое загрязнение также увеличивает риск развития деменции. Так, люди, живущие в районах с более ярким ночным освещением, имеют высокие шансы получить когнитивные нарушения.