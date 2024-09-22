Назван тип рака, возникающий при ожирении

Исследование, проведенное учеными Американского онкологического общества в Атланте, показало, что лишний вес и ожирение увеличивают вероятность возникновения второго первичного рака.

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При первом диагнозе у 42,8 процента и 17,2 процента участников исследования зафиксировали избыточный вес. Также было установлено, что у 13,9 процента людей, успешно прошедших восстановление, рак повторно развился в течение более семи лет.

Ученые подчеркнули, что второй первичный рак отличается от рецидива. Рецидив предполагает обнаружение у пациента той же опухоли, что и до этого. Вторичный первичный рак означает, что новые опухолевые образования появляются в органах, которые ранее не подвергались воздействию болезни.

Исследования, опубликованные в журнале JAMA Network Open, показали, что с ростом массы тела риск возникновения онкологии лишь повышается.

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