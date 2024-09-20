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В Подмосковье прооперировали ребенка, который родился с кишечником наружу

В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) из Коломенского перинатального центра поступил новорожденный ребенок, у которого диагностировали гастрошизис - редкий врожденный порок развития. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья. 

В России прооперировали ребенка, который родился с кишечником наружу
© Вести Подмосковья

При таком диагнозе часть кишечника ребенка выпячивается наружу через отверстие в животе. В первые часы жизни маленькому пациенту нужно сделать операцию, чтобы избежать опасных последствий контакта внутренних органов с окружающей средой. 

У поступившего к хирургам мальчика ситуация осложнялась другими врожденными аномалиями развития ЖКТ. Сначала врачи создали для кишечника условия работы в брюшной полости, а затем сформировали нормальное положение всех его отделов. Мальчик прошел реабилитацию и отправился домой. За его здоровьем будут наблюдать местные педиатры и врачи МОЦОМД. 

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