Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

Хронический стресс в среднем возрасте может привести к риску развития деменции в старости. Об этом рассказал врач-терапевт и врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, при постоянном стрессе вырабатывается больше гормона кортизола, который негативно влияет на мозг. Деменция может быть как нейродегенеративной, так и сосудистой.

«В первом случае кортизол вызывает воспаление в ткани головного мозга. Известно, что перспективные новые препараты для лечения деменции нейродегенеративного характера как раз направлены на то, чтобы снизить уровень иммунного воспаления. В случае сосудистой деменции кортизол и повышенный стресс приводят к повышению артериального давления, атеросклерозу, все это поражает сосуды головного мозга», — прокомментировал Ильницкий.

Результаты недавнего исследования китайских ученых свидетельствуют, что занятия спортом способны защитить от деменции и других заболеваний.