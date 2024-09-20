Врач рассказал о первых признаках рака щитовидной железы

Руководитель Центра эндокринной хирургии и маммологии ФНКЦ ФМБА России, эндокринный хирург Николай Соловьев рассказал изданию «Вести Подмосковья» о том, что злокачественную опухоль щитовидной железы часто выявляют в запущенном состоянии, когда наблюдается распространение и метастазы.

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«Пациенты откладывают визит к врачу, так как признаки заболевания схожи с менее опасными патологиями. Первый признак, обращающий на себя внимание, это уплотнение или узел чуть ниже кадыка. При размерах более 2 сантиметров его можно прощупать руками. Не каждое новообразование щитовидки является злокачественным, но нужно обязательно пройти обследование», - отметил врач.

Среди тревожных симптомов Соловьев выделил увеличение шейных лимфоузлов. В этом случае тоже нужно вовремя посетить эндокринолога. «Диагностика включает визуальный осмотр и ультразвуковое исследование, проведение пункционной биопсии при наличии признаков опухоли. Также врач назначит анализ крови на гормоны щитовидки и онкомаркеры», - подытожил Николай Соловьев.