Препарату против рака нашли применение в лечении другого заболевания

Клиническое исследование показало, что помалидомид, препарат, первоначально одобренный для лечения множественной миеломы, может предложить новый вариант лечения наследственной геморрагической телеангиэктазии (НГТ), редкого и тяжелого заболевания, связанного с кровотечением.

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Исследование, проведенное в Массачусетской больнице общего профиля с участием более 50 пациентов, показало, что помалидомид значительно уменьшает выраженность носовых кровотечений — распространенного и изнурительного симптома НГТ.

НГТ, которой страдает примерно 1 из 5 000 человек, вызывает тяжелые рецидивирующие носовые кровотечения, желудочно-кишечные кровотечения и сосудистые мальформации во внутренних органах. Существующие методы лечения «ограничены». Успех помалидомида в этом испытании знаменует собой значительный прогресс.

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