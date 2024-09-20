Как побороть метеозависимость

Cпособность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды напрямую зависит от здоровья нервной системы, рассказала NEWS.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова. Именно поэтому в борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины, а также соблюсти ряд правил, которые могут быть полезны при любых обстоятельствах.

Для улучшения самочувствия следует отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их, — посоветовала врач.

Не следует забывать и о приеме поливитаминных комплексов, завила терапевт, однако не следует заниматься самолечением — даже такие добавки должен назначать врач. Если при смене погоды регулярно болит, кружится, хуже работает голова или падает работоспособность, необходимо пройти обследование — возможно, есть заболевание, которое следует лечить не связывая его с метеозависимостью. Особенно чувствительны к перепадам погоды пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пояснила Пивоварова.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева рассказала: чтобы легче перенести сильную магнитную бурю, стоит отказаться от алкоголя, курения и фастфуда. По ее словам, нужно также не напрягать себя, снизив физическую и интеллектуальную нагрузку. Она добавила, что во время магнитной бури нужно пить до двух литров воды в сутки и отказаться от газировки.