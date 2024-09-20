Найдена связь между безалкогольным пивом и диабетом второго типа

Считается, что безалкогольное пиво – это безопасная альтернатива хмельному напитку, в которым содержится спирт. Но это убеждение неверно, уверена врач Замера Тен.

© runews24.ru

По словам специалиста, всего две банки безалкогольного напитка в день могут вызвать нарушение углеводного обмена. В результате при регулярном употреблении этого напитка возрастает вероятность развития диабета второго типа.

В разговоре с РИА Новости Тен объяснила, что особенно вредно безалкогольное пиво для поджелудочной железы. Дело в том, что напиток очень калорийный, поэтому при употреблении более 2-3 банок происходит резкий скачок инсулина в крови.

Поэтому риск диабета растет, даже если пить через день по две банки безалкогольного пива, или по выходным, но уже в больших дозах.

Помимо прочего, по словам Тен, безалкогольным пиво считается условно. В нем содержится до 1% спиртного, поэтому человеку, как правило, сложно контролировать количество употребляемого напитка, что и приводит к излишнему потреблению.

При этом ученые утверждают, что не стоит демонизировать пиво. Так, по словам исследователей из Италии, изучивших свыше 200 научных работ о воздействии пива на человеческий организм, в пиве содержатся полезные химические соединения, которые помогают сосудам и сердцу справиться со своей работой.

А диетологи рассказали, можно ли пить пиво во время соблюдения диеты. Например, диетолог Маргарита Петухова рекомендует при похудении первым делом отказаться от алкоголя.