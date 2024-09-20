Врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку

В Новосибирске врачи экстренно провели операцию годовалой девочке, которая проглотила батарейку, сообщили на сайте "nsk.kp.ru".

Ребенок, по словам матери, отличается повышенной активностью и склонностью к исследованию окружающего мира.

Инцидент произошел, когда девочка, оставшись без присмотра, открыла ящик, где хранились различные предметы, в том числе и батарейка. Родители, заметив, что ребенок что-то проглотил, вызвали скорую помощь.

В больнице с помощью рентгена установили, что ребенок проглотил батарейку. Врачи приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, батарейку извлекли.

Девочку некоторое время держали в реанимации из-за полученных химических ожогов пищевода. После выздоровления ее перевели в обычную палату.

Родители девочки, осознав опасность ситуации, приняли решение заменить все обычные замки на шкафах и полках на магнитные.

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