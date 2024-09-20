Гастроэнтеролог Кашух: рис может провоцировать аллергию и болезни щитовидки

Рис – это полезная крупа, которая является хорошим источником витаминов группы B, необходимых нервной системе человека. Однако он может быть и опасен – к примеру для аллергиков, а при чрезмерном употреблении привести к развитию заболеваний щитовидной железы и другим проблемам со здоровьем, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В рисе содержатся магний, фосфор, калий, цинк и железо – все эти элементы нужны для здоровья мышц, костей и внутренних органов. Крахмал и пищевые волокна в его составе способствуют нормализации пищеварения, а антиоксиданты защищают клетки и замедляют старение. Рис отличается очень низким содержанием жиров, поэтому это диетический продукт. Однако в нем много простых углеводов, из-за чего людям с сахарным диабетом нужно потреблять его с осторожностью – он может резко повысить уровень сахара в крови. "Кроме того, из-за низкого содержания клетчатки рис может вызвать запоры, — отметила Кашух. - Чрезмерное употребление белого риса повышает риск развития заболеваний щитовидной железы (орган не сможет вырабатывать достаточное количество гормонов) и атеросклероза". Также иногда встречаются случаи аллергии на рис, которая выражается в сыпи на коже, тошноте и одышке, добавила врач. Напомним, эксперты также предупреждают, что отварной рис может представлять угрозу для здоровья человека если его неправильно хранить. Крахмалосодержащие продукты, в том числе рис, образуют благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры. После приготовления его рекомендуется переложить в чистую посуду, закрыть герметичной крышкой и убрать в холодильник, где он может находиться не дольше трех-четырех суток.