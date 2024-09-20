Врач предупредила об аллергии на рис

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT напомнила о полезных свойствах риса. Это натуральный источник витаминов группы В, которые помогают поддерживать здоровье нервной системы. Содержащиеся в нем магний, фосфор, калий, цинк и железо благотворно влияют на состояние мышц, костей и сердца, а крахмал и пищевые волокна налаживают пищеварение.

Важно учитывать, что у некоторых людей периодически возникает аллергия на рис. У нее как достаточно обыкновенные проявления в виде сыпи на кожи, так и специфические (тошнота, одышка). Кроме того, переизбыток белого риса в рационе повышает риск развития заболеваний щитовидной железы и атеросклероза. Людям с сахарным диабетом следует осторожно употреблять очищенный рис, так как из-за высокого содержания простых углеводов может «подскочить» уровень сахара.

В умеренных количествах и при отсутствии признаков индивидуальной непереносимости рис подходит для пациентов с целиакией (непереносимостью глютена). Также в рисе мало жиров, поэтому из него получится приготовить диетические блюда.