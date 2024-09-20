Врач рассказал, как избежать ботулизма

О том, как этого избежать, рассказал главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Возбудители (споры) ботулизма в основном содержатся в почве, так что при некачественной очистке грибов, они могут оказаться в банке вместе со спорами. Врач сообщил, что заразиться ботулизмом можно только при употреблении консервированных грибов.

«Когда хозяйка при консервации неправильно проводит термическую обработку и самих продуктов консервации, и банок, споры ботулизма сохраняются, и при употреблении человек может заразиться. Я бы посоветовал промышленные консервы. При домашнем консервировании может возникнуть оплошность», — сообщил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Осипов рассказал, что при заготовке грибов на зиму надо тщательно очистить их, чтобы частицы земли не оказались в банке. Термообработка в домашних условиях не разрушает споры ботулизма, а отсутствие кислорода не мешает спорам прорастать и вырабатывать токсин, отметил эксперт.