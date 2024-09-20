Эксперт объяснила, почему не стоит есть блюда с сырыми яйцами
Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, что многие вкусные и любимые блюда могут быть опасными для человека.
Сырые яйца считаются источником сальмонеллы и, как следствие, причиной заражения сальмонеллезом.
Бурякова подчеркивает, что заметить внешние признаки заболевания у птиц нельзя, так как оно протекает без каких-либо клинических проявлений.
Также существует миф о безопасности перепелиных яиц. Однако это не так. Они тоже могут нести в себе сальмонеллу.
Эксперт отмечает, что желтки и белки, которые продаются в бутылках - продукт пастеризованный и проходит обязательную проверку, поэтому в них опасной инфекции нет. С "классическими яйцами" стоит быть осторожнее.
Чтобы обезопасить себя, необходимо их правильно термически обработать.
Сальмонелла погибает при нагревании до 70 градусов. Будет достаточно варки в течение 5 минут. Это поможет не только не переварить продукт и уничтожить инфекцию, но и еще сохранить полезные вещества, сообщает "Тульская служба новостей".
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