Почему не стоит есть блюда с сырыми яйцами

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, что многие вкусные и любимые блюда могут быть опасными для человека.

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Сырые яйца считаются источником сальмонеллы и, как следствие, причиной заражения сальмонеллезом.

Бурякова подчеркивает, что заметить внешние признаки заболевания у птиц нельзя, так как оно протекает без каких-либо клинических проявлений.

Также существует миф о безопасности перепелиных яиц. Однако это не так. Они тоже могут нести в себе сальмонеллу.

Эксперт отмечает, что желтки и белки, которые продаются в бутылках - продукт пастеризованный и проходит обязательную проверку, поэтому в них опасной инфекции нет. С "классическими яйцами" стоит быть осторожнее.

Чтобы обезопасить себя, необходимо их правильно термически обработать.

Сальмонелла погибает при нагревании до 70 градусов. Будет достаточно варки в течение 5 минут. Это поможет не только не переварить продукт и уничтожить инфекцию, но и еще сохранить полезные вещества, сообщает "Тульская служба новостей".

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