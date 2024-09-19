Названы анализы для выявления скрытого ожирения

КТ и УЗИ брюшной полости, расчет индекса массы тела (ИМТ), вычисление отношения окружности талии к окружности бедра помогают выявить скрытую форму ожирения, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

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«Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует. В этом случае жир может прятаться вокруг внутренних органов. Чаще всего это происходит у мужчин, у них увеличивается обхват талии, появляется небольшое увеличение живота, а все остальное остается худым», – рассказала врач.

Такой тип ожирения помогают выявить четыре метода: ИМТ, УЗИ и КТ брюшной полости и отношение окружности талии к окружности бедра.

«Индекс массы тела довольно достоверно помогает выявить избыток веса, однако у него есть ограничения. Показатель часто бывает повышен у лиц с развитой мускулатурой, и, наоборот, занижен у пожилых людей, чья мышечная ткань атрофируется с возрастом. Отношение окружности талии к окружности бедра тоже очень полезный показатель. У мужчин он должен быть не менее 0.9, а у женщин - не менее 0.85. Это очень надежный показатель», – отметила врач.

Компьютерная томография брюшной полости может показать наличие жира вокруг органов, например, печени. По словам врача, этот метод используется нечасто, однако его можно назвать самым достоверным.