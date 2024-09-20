Врачи детской клинической больницы спасли глаз ребенку

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

© ProOren

В приемное отделение Областной детской клинической больницы обратилась мама полуторогодовалого ребенка. Женщина рассказала, что месяц назад ребенок, гуляя на улице, упал и лицом накололся на сухую траву. Соринки, которые впились в кожу, быстро удалили, но рана долго не заживала. Глаз был припухшим, и на этом месте появилось бордовое образование.

Врачи офтальмологического отделения осмотрели рану ребенка и выяснили, что там после травмы осталось инородное тело. После этого провели противовоспалительную местную терапию и хирургическую операцию под общим наркозом по удалению кусочков сухой травы.

Оренбуржцам напомнили, что не всегда самостоятельно удаётся избавиться от инородного тела. Если первые попытки не увенчались успехом, а покраснение глаза или кожи вокруг глаз усилились, необходимо срочно обратиться к врачу.

«Помните, что нужно немедленно обратиться за помощью, если вы удалили инородное тело, но боль становится сильнее, место «занозы» выглядит инфицированным или ребенок начал себя плохо чувствовать», – прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее мы сообщали, что врачи Оренбургского клинического перинатального центра спасли жизнь женщины с патологией.