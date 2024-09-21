Волнистый язык: о чем говорят вмятины

Волнистый язык, также известный как географический, — это воспалительное состояние, проявляющееся появлением неровностей и пятен на поверхности языка. Это явление до сих пор остается загадкой для медицины, и его точные причины неясны. Однако разобраться с этим феноменом "Рамблеру" помогла терапевт Анастасия Тимощенко.

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Как проявляется географический язык?

Географический язык, получивший такое название за свою необычную внешность, проявляется в виде гладких, ярко-красных пятен, чередующихся с беловатыми участками. Эти пятна могут менять свое положение на языке, что делает его поверхность "географически" неоднородной. Красные области часто лишены сосочков языка, что создает эффект "гладкости", в то время как белые участки, наоборот, могут выглядеть как области с избыточным разрастанием сосочков.

Причины возникновения

Хотя точные причины появления географического языка не установлены, существует несколько факторов, которые могут быть связаны с его развитием:

стресс и психологическое напряжение может стать пусковым механизмом для проявления симптомов,

курение может способствовать развитию воспалительных процессов в ротовой полости,

гормональные изменения могут играть роль в возникновении симптомов, особенно у женщин,

аллергии могут также способствовать возникновению географического языка.

Важно отметить, что данное состояние не заразно и не передается окружающим, однако может вызывать дискомфорт, особенно при употреблении кислой или острой пищи, что может провоцировать жжение или пощипывание. В некоторых случаях применяются местные обезболивающие или антисептики для облегчения симптомов.

Распространен географический языка достаточно широко, может возникать у любом возрасте, но чаще отмечается именно в детском. Может отмечаться как короткий промежуток времени так и длительно, до нескольких месяцев или лет Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Фестончатый язык: другая разновидность волнистого языка

Помимо географического языка, существует феномен фестончатого языка, при котором по краям языка появляются вдавления, оставленные зубами. Это состояние может быть связано с несколькими причинами:

нарушение прикуса: неправильное смыкание зубов может приводить к постоянному давлению на язык.

неправильное смыкание зубов может приводить к постоянному давлению на язык. бруксизм: ночное скрежетание зубами, при котором зубы давят на язык, оставляя характерные следы.

ночное скрежетание зубами, при котором зубы давят на язык, оставляя характерные следы. отек языка: может возникать при гормональных нарушениях, таких как гипотиреоз, или при системных заболеваниях, например, амилоидозе или акромегалии.

может возникать при гормональных нарушениях, таких как гипотиреоз, или при системных заболеваниях, например, амилоидозе или акромегалии. синдром Дауна: у людей с этим синдромом также нередко наблюдается фестончатый язык.

При наличии фестончатого языка могут потребоваться дополнительные исследования для выявления основной причины нарушения, поскольку это состояние может быть симптомом более серьезных заболеваний.