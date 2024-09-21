Волнистый язык: о чем говорят вмятины
Волнистый язык, также известный как географический, — это воспалительное состояние, проявляющееся появлением неровностей и пятен на поверхности языка. Это явление до сих пор остается загадкой для медицины, и его точные причины неясны. Однако разобраться с этим феноменом "Рамблеру" помогла терапевт Анастасия Тимощенко.
Как проявляется географический язык?
Географический язык, получивший такое название за свою необычную внешность, проявляется в виде гладких, ярко-красных пятен, чередующихся с беловатыми участками. Эти пятна могут менять свое положение на языке, что делает его поверхность "географически" неоднородной. Красные области часто лишены сосочков языка, что создает эффект "гладкости", в то время как белые участки, наоборот, могут выглядеть как области с избыточным разрастанием сосочков.
Причины возникновения
Хотя точные причины появления географического языка не установлены, существует несколько факторов, которые могут быть связаны с его развитием:
- стресс и психологическое напряжение может стать пусковым механизмом для проявления симптомов,
- курение может способствовать развитию воспалительных процессов в ротовой полости,
- гормональные изменения могут играть роль в возникновении симптомов, особенно у женщин,
- аллергии могут также способствовать возникновению географического языка.
Важно отметить, что данное состояние не заразно и не передается окружающим, однако может вызывать дискомфорт, особенно при употреблении кислой или острой пищи, что может провоцировать жжение или пощипывание. В некоторых случаях применяются местные обезболивающие или антисептики для облегчения симптомов.
Распространен географический языка достаточно широко, может возникать у любом возрасте, но чаще отмечается именно в детском. Может отмечаться как короткий промежуток времени так и длительно, до нескольких месяцев или летТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Фестончатый язык: другая разновидность волнистого языка
Помимо географического языка, существует феномен фестончатого языка, при котором по краям языка появляются вдавления, оставленные зубами. Это состояние может быть связано с несколькими причинами:
- нарушение прикуса: неправильное смыкание зубов может приводить к постоянному давлению на язык.
- бруксизм: ночное скрежетание зубами, при котором зубы давят на язык, оставляя характерные следы.
- отек языка: может возникать при гормональных нарушениях, таких как гипотиреоз, или при системных заболеваниях, например, амилоидозе или акромегалии.
- синдром Дауна: у людей с этим синдромом также нередко наблюдается фестончатый язык.
При наличии фестончатого языка могут потребоваться дополнительные исследования для выявления основной причины нарушения, поскольку это состояние может быть симптомом более серьезных заболеваний.