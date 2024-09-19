Терапевт раскрыл причины ранней смерти бодибилдеров

Бодибилдеры рано умирают из-за чрезмерных физических нагрузок на организм, поделился с «Вечерней Москвой» терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, человеческое тело не рассчитано на такую тяжелую работу.

Когда мы говорим о чрезмерных нагрузках, мы подразумеваем, что наши органы испытывают колоссальные давление и напряжение, происходит изменение положения тела и так далее. Тело испытывает нагрузки, на которые оно не рассчитано. Оно может быть натренированным, но не факт, что такие упражнения не забирают будущие дни жизни, — отметил терапевт.

Он добавил, что каждый человек периодически превышает свой лимит по нагрузке, к примеру, когда поднимает что-то тяжелое. Однако, когда подобное происходит постоянно, здоровье подвергается опасности.

Чрезмерная нагрузка не предусмотрена человеческим организмом. Натренировать тело можно, но не факт, что его хватит надолго, — указал врач.

Он добавил, что рано умирают не только бодибилдеры, но и другие спортсмены из-за изменений в организме. При вскрытии у них находят аномалии сердечно-сосудистой или других систем.

К тому же некоторые бодибилдеры пользуются стероидами для быстрого набора мышечной массы, потому что они могут стать причиной, например, образования тромбов. Из-за чрезмерной нагрузки медикаментами организм также перегружается, подытожил Кондрахин.

Ранее на 37-м году жизни скончался белорусский бодибилдер Илья Ефимчук. Информацию о смерти 180-килограммового спортсмена подтвердила его супруга. Причины смерти не раскрываются.