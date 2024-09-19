Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани прооперировали пациентку из Набережных Челнов со множественной миомой. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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По словам специалистов, 41-летняя женщина обратилась к ним с «криком о помощи». Женщина не могла забеременеть из-за множественной миомы. Другие врачи, по ее словам, предлагали ей удалить доброкачественные опухоли вместе с маткой. Но она не рассматривала такой вариант, так как планирует стать мамой.

За два часа врачи РКБ удалили пациентке 16 миоматозных узлов. Операция прошла успешно.

«Сейчас женщина уже восстанавливается. Будем ждать нашу пациентку уже в положении», — рассказали в больнице.

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