Хирург-травматолог отметил рост числа пострадавших самокатчиков

Случаев телесных повреждений становится всё больше с каждым годом. Страдают также пешеходы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил ортопед Михаил Шилов.

«Что касается самокатов, с каждым годом травматизм всё больше растёт, зашкаливает. По всем остальным видам травм — всё как обычно, високосный год эзотерики не внёс особой, только самокатчики. У них часто переломы рук и различного рода ушибы головного мозга. Когда люди падают с самоката, они выставляют руки вперёд, чтобы защититься. Соответственно, это переломы кисти, лучевой, локтевой костей. Ноги реже повреждают. Ноги они повреждают чаще пешеходам, когда они врезаются в них».

В Москве впервые оштрафовали на 100 тыс. рублей за езду вдвоём на самокате, говорилось в материале ТАСС 16 сентября.