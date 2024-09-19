Врач предупредила о смертельных последствиях геофагии

Бьюти-тренд из TikTok на поедание земли, чтобы спастись от старости, смертельно опасен, поделилась с LIFE.ru врач Александра Филёва. По ее словам, такое явление называется геофагией, оно известно с глубокой древности и не имеет научных доказательств полезности для красоты.

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Врач отметила, что в земле могут жить такие паразиты, как токсокары и аскариды, и бактерии, приводящие к опасным заболеваниям, например к холере и столбняку. К тому же в грунте могут содержаться тяжелые металлы и ядовитые вещества.

«В земле накапливаются тяжелые металлы и токсические вещества — и многие из них смертельно опасны для человека. Например, большое количество свинца может привести к почечной недостаточности», — объяснила Филёва.

Она добавила, что поедание земли может разрушить зубы, которые не предназначены для пережевывания грунта и будут ломаться.

Лучше прибегнуть к более традиционным и безопасным способам сохранения красоты, например к здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек, здоровому сну и правильному питанию, подытожила специалист.

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