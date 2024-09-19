Названо хобби, способное вызвать кровохарканье и обострение астмы

Осенние поделки из коры, листьев и шишек могут быть опасны, так как в них иногда заводится плесень, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Биолог объяснила, что грибок способен вызвать обострение астмы и кровохарканье.

Если природный материал — листья, шишки, кора — заранее тщательно не просушить, то на поделках может завестись плесень, выделяющая опасные токсины. А грибки, плесень, микотоксины в свою очередь провоцируют обострение бронхиальной астмы, а также могут вызвать кровохарканье, инфекционное заболевание аспергиллез, новообразования в легких, — заявила Лялина.

По ее словам, чтобы поделка не нанесла вред здоровью, нужно собирать природные материалы только в хорошем состоянии и в сухую погоду. Кроме того, как отметила эксперт, найденные шишки или кору можно дополнительно просушить в специальных шкафах, а листья — скелетировать.

Если хотите хранить поделки долго, покрывайте их лаком, деревянные материалы можно обжечь. Очень важно прикрыть поделку из природных материалов стеклом так, чтобы на нее активно не садилась пыль. Если поделка станет пылесборником, она впоследствии может вызывать аллергический кашель. Еще хуже, если поделка станет местом размножения пылевых клещей, — подытожила Лялина.

Ранее косметолог Ирина Пустохина рассказала, что осенью кожа нуждается в ежедневном уходе с помощью средств, подходящих под ее тип. По ее словам, после лета загоревшая кожа начинает тускнеть.