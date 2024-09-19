В России провели уникальную операцию по исправлению грудной клетки

В Санкт-Петербурге хирурги прооперировали 13-летнего мальчика с комбинированной асимметричной деформацией груди, которая со временем стала сдавливать сердце. Специалисты воспользовались универсальной металлоконструкцией, которую хирург может адаптировать под любую форму деформации.

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Эта методика – разработка специалистов из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Турнера.

Мальчик из Хакассии стал 12-м пациентом, которого оперировали по этой методике. Примерно через два года металлическую конструкцию уберут, и подросток сможет жить полноценную жизнь, сообщает Neva.Today.