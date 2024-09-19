Какие витамины нужно пить при первых симптомах ОРВИ
Острые респираторные вирусные инфекции — это обыденные заболевания, в основном вызванные вирусами, и сопровождающиеся симптомами, такими как насморк, кашель, боль в горле, повышение температуры и общая усталость. В интервью RuNews24.ru нутрициолог Ольга Марьясова объяснила, какие витамины и минералы необходимы для поддержки иммунной системы и облегчения проявлений ОРВИ.
«Начните с витамина С, который является мощным антиоксидантом, способствующим укреплению иммунитета и защите клеток от свободных радикалов. Он также необходим для синтеза коллагена, поддерживающего здоровье сосудов. Основные источники витамина С — цитрусовые, киви, черная смородина, облепиха, болгарский перец, шиповник, чеснок и лук», — отметила нутрициолог с десятилетним опытом.
Она также подчеркнула, что при первых признаках ОРВИ следует увеличить потребление витамина D, который важен для здоровья костей и функционирования иммунной системы, а также для усвоения кальция. Продукты, содержащие витамин Д, включают рыбу, икру, молочные изделия и яйца.
«Для поддержания иммунной системы и смягчения проявлений ОРВИ важно получать достаточное количество витаминов и минералов. Такие витамины, как С, D, B1, B2, B6, B12, A и E, имеют ключевое значение для общего здоровья организма и укрепления иммунитета. Рекомендуется включать в рацион продукты, содержащие эти витамины, или использовать специализированные витаминно-минеральные добавки. Это поможет повысить защитные силы организма против инфекций и ускорить процесс выздоровления», — подчеркивает Ольга Марьясова.