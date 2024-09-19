Почему женщины живут дольше мужчин

Женщины живут дольше мужчин в основном из-за пристрастия последних к алкоголю и курению, поделилась с «Парламентской газетой» заместитель министра здравоохранения Евгения Котова. По ее словам, российские женщины живут в среднем на 10 лет дольше мужчин.

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Котова отметила, что среди рисков, актуальных для обоих полов, — избыточная масса тела, неправильное питание и низкая физическая активность. К ним склонны каждая пятая женщина и каждый пятый мужчина.

«Однако у женщин в три раза меньше, чем у мужчин, отмечен риск пагубного потребления алкоголя и курения. Помимо этого, мужчины реже участвуют в профилактических программах и менее охотно проходят лечение, что делает их особенно уязвимой группой, требующей внимания и особого подхода», — подчеркнула замминистра.

Она добавила, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» был разработан федеральный проект «Здоровье для каждого», в который входит усовершенствование более 500 центров здоровья и создание 200 новых таких центров по всей России. В учреждениях будут заниматься с россиянами, подверженными факторам риска, и помогут им бороться с вредными привычками, а также окажут им психологическую поддержку.

Ранее главврач наркологической клиники Татьяна Долгих рассказала, что у подростков формируются вредные привычки из-за отсутствия доверительной атмосферы в семье. По ее словам, с ребенком нужно обсуждать то, что его волнует, и следить за его окружением.