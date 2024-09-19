Андролог предостерег от лечения цистита «бабушкиными» методами

Лечение цистита народными методами может быть неэффективным или даже опасным решением, предупредила уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина. От использования «бабушкиных» способов она предостерегла россиян в разговоре с «Лентой.ру».

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Цистит обычно вызывается бактериальной инфекцией, хотя существует и ряд других причин, включая вирусные и грибковые инфекции, аллергические реакции, химическое раздражение. Однако лечить это заболевание надо исключительно под контролем врача, поскольку народные методы, включающие травяные чаи и компрессы, в лучшем случае просто неэффективны.

«Цистит, вызванный бактериями, требует антибиотиков. Без них он может стать хроническим», — объяснила уролог.

Также без надлежащей терапии, как отметила Калинина, инфекция может распространиться на почки, что может вызвать пиелонефрит — серьезное и потенциально угрожающее жизни состояние.

Кроме того, использование трав и средств народной медицины может вызвать аллергические реакции или негативно повлиять на здоровье, особенно если у пациента есть индивидуальная непереносимость, продолжила уролог.

«Если цистит вызван вирусами или грибками, народные средства будут бесполезны. Без соответствующей медицинской помощи проблема может ухудшиться. Некоторые домашние средства, конечно, могут временно облегчить симптомы, но не вылечат основную причину заболевания. Симптомы могут вернуться, и болезнь может прогрессировать», — Светлана Калинина уролог-андролог.

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