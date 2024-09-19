В Татарстане снизилось количество случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом

За 8 месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировали 228 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), что в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об сообщает Роспотребнадзор республики.

Несмотря на снижение заболеваемости, Управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики, так как вирус ГЛПС распространяется круглый год, а осенью наблюдается сезонный подъем.

Заражение происходит через контакт с выделениями грызунов, которые являются основным источником инфекции. В осенний период численность и активность грызунов возрастает, что повышает риск заражения.

Для борьбы с распространением ГЛПС в республике проводятся осенние барьерные истребительные обработки против грызунов на открытых территориях. В настоящее время уже обработано 6 728,9 га, а обработки будут продолжаться до конца периода активности грызунов.

Чтобы обезопасить себя от ГЛПС, рекомендуется:

проводить уборку помещений влажным способом с использованием дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты; хранить продукты в таре, недоступной для грызунов; мыть руки перед едой, после работ на участках, после туалета и перед приготовлением пищи; проводить систематические грызуноистребительные мероприятия; поддерживать в удовлетворительном санитарном состоянии садово-дачные участки, коттеджи и прилегающие к ним территории.

Напомним, что с начала 2024 года в регионе зарегистрировали 190 случаев заражения мышиной лихорадкой (ГЛПС), что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Показатель заболеваемости в текущем году также на 46,5% ниже среднемноголетнего уровня. Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что риски заражения по-прежнему есть, и осенью возможен сезонный подъем заболеваемости.