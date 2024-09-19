Аналитики назвали самый распространенный вид рака

Рак молочной железы продолжает занимать первое место среди онкологических заболеваний в России, составляя почти четверть от всех случаев. Об этом сообщила страховая компания «Росгосстрах».

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«66 % от общего числа обратившихся – женщины, их почти в два раза больше мужчин (34 %). Рак груди и рак матки – наиболее распространенные виды онкологических заболеваний (24 % и 18 % от всех случаев), при этом они возглавляют список на протяжении трех лет с 2021 года», – передают «Известия» результаты исследования.

Среди мужчин наиболее часто диагностируется рак предстательной железы, с которым обратилась около двух третей представителей сильного пола, что составляет 12 % от общего числа случаев. Также среди распространенных онкозаболеваний отмечаются злокачественная меланома кожи и миелома, каждая из которых составляет 6 % от всех случаев.

Статистика показывает, что большинство случаев рака фиксируются в Москве и Московской области (29 %). На втором месте по количеству случаев находится Рязанская область (18 %), за ней следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (12 %). В этом году Кировская область, ранее занимающая вторую строчку антирейтинга, опустилась на четвертое место с 6 %.

Основная часть обращений в первом полугодии 2024 года (65 %) поступила от людей в возрасте 46–64 лет, а 35 % составили пациенты старше 65 лет. Хотя данная возрастная категория стабильно фиксирует наибольшее количество обращений, в предыдущие годы также наблюдались случаи среди группы от 30 до 45 лет, представляющей до 15 % всех обращений за год.

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