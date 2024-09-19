Почему нельзя есть сырые яйца

Главная опасность употребления сырых куриных яиц заключается в возможном заражении сальмонеллой, рассказала NEWS.ru эндокринолог Виктория Иванова. Врач подчеркнула, что данный продукт также способен вызвать аллергические реакции.

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«‎Яйца часто вызывают аллергию, особенно сырые. Сырое куриное яйцо — потенциальный источник сальмонеллы, вызывающий очень сильное пищевое отравление, поэтому в сыром виде куриные яйца лучше не есть, а перед приготовлением — тщательно помыть. Особенно опасно давать сырые яйца детям, у них сальмонеллез протекает в тяжелой форме», — заявила Иванова.

Врач добавила, что сырые куриные яйца содержат много холестерина. Медик отметила, что из-за этого продукт провоцирует развитие атеросклероза.

Ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Фролова предупредила, что из-за протеиновых батончиков может появиться лишний вес. По ее словам, такой продукт обычно содержит большое количество калорий, например, в одной порции может быть до 300 ккал. Врач отметила, что обычно рекомендуется есть батончики после физических нагрузок, однако чаще всего в них содержится мало углеводов. По словам диетолога, также на упаковке может быть написано, что в батончике нет сахара, хотя на самом деле в нем есть его альтернативные варианты.