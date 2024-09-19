Пять инфекций, которые передаются через воду

Водный путь передачи инфекций занимает второе место после воздушного и чаще всего фиксируется в странах с жарким климатом и плохими санитарными условиями.

Для "лидера" распространения не требуется большого скопления людей, что делает его особенно опасным. Наиболее рискованным является использование загрязненной воды из открытых источников, таких как реки и озера.

Согласно данным ВОЗ, почти 80 % инфекционных заболеваний в мире связывают с некачественной жидкостью.

Почти 2 млрд человек ежегодно страдают от болезней, связанных с потреблением небезопасной воды, сообщает портал здоровое-питание.рф.

Инфекции условно можно разделить на группы: