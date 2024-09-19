Пять инфекций, которые передаются через воду

От гепатита до холеры: 5 инфекций, которые передаются через воду
Водный путь передачи инфекций занимает второе место после воздушного и чаще всего фиксируется в странах с жарким климатом и плохими санитарными условиями.
Для "лидера" распространения не требуется большого скопления людей, что делает его особенно опасным. Наиболее рискованным является использование загрязненной воды из открытых источников, таких как реки и озера.
Согласно данным ВОЗ, почти 80 % инфекционных заболеваний в мире связывают с некачественной жидкостью.
Почти 2 млрд человек ежегодно страдают от болезней, связанных с потреблением небезопасной воды, сообщает портал здоровое-питание.рф.
Инфекции условно можно разделить на группы:
- бактериальные кишечные - холера, брюшной тиф, шигеллез и другие, а также зоонозы - туляремия;
- вирусные - гепатит А, полиомиелит, вирусные кишечные инфекции и другие;
- протозойные инвазии - амебиаз, лямблиоз, чаще встречающиеся в теплых странах;
- гельминтозы - аскаридоз, анкилостомидоз;
- паразитарные заболевания, такие как шистосомозный дерматит, и связанные с комарами, которые переносят малярию и другие тропические болезни, распространены в регионах с влажным климатом.