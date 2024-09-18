Деменция остается одним из самых опасных заболеваний, с которым могут столкнуться люди в старости. Ученые выяснили, что насыщение рациона богатыми так называемыми флавоноидами продуктами и напитками снижает риск развития этого недуга на 28 процентов.

Основными факторами риска болезни являются возраст и генетика, однако примерно половину случаев можно отсрочить или даже предотвратить. Исследователи приходят к выводу, что значительную роль в развитии ментального недуга играет именно питание. Так, ученые из Университета Квинс в Белфасте выяснили, что флавоноиды обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поэтому оказывают положительное влияние на работу мозга и его когнитивные функции.

Среди богатых этими веществами продуктов выделяются ягоды и качественные красные вина, которые особенно полезны для людей, склонных к диабету или депрессивным состояниям. Даже небольшое количество еды и напитков с высокими содержанием флавоноидов в день помогают предотвращать развитие деменции. Исследователи отмечают, что на сегодняшний день более эффективного способа профилактики этого заболевания попросту нет, передает The Guardian.

Согласно исследованию ученых, симптомы депрессии в молодости и вплоть до 55 лет могут привести к ухудшению навыков мышления и памяти в более зрелом возрасте. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, может ли депрессия вызвать деменцию и другие серьезные нарушения в пожилом возрасте.