Врач перечислил симптомы рака гортани

Такие симптомы, как сухость в горле и першение, могут свидетельствовать о раке гортани, поделился с aif.ru к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. По его словам, это заболевание может протекать незаметно, как и другие виды онкологий.

Врач отметил, что у рака гортани могут быть слабовыраженные симптомы, которые больные часто игнорируют, принимая их за проявление переутомления или других обстоятельств.

Обычно к числу симптомов такого вида относят сухость в горле, першение, чувство инородного тела в горле, нарушение чувствительности. Охриплость в голосе появляется, когда опухоль растет. При этом все эти симптомы обычно характерны для довольно ранних стадий, — подчеркнул Зайцев.

Он добавил, что при расположении опухоли в среднем отделе гортани может ослабеть голос. Затем человек почувствует быструю утомляемость во время разговора, а позже появляется охриплость или даже потеря голоса.

У больных также появляются проблемы при глотании, которые со временем превращаются в невозможность глотать, неприятный запах изо рта и кровавая мокрота. С утра часто появляется боль, которая при отсутствии лечения становится постоянной, указал эксперт.

Кашель, который может присутствовать при раке гортани, поначалу выражен не сильно, дыхание он затрудняет тоже незначительно. Но со временем приступы учащаются и усиливаются, — объяснил отоларинголог.

Он посоветовал при обнаружении вышеописанных симптомов обращаться к специалисту для своевременной диагностики и лечения заболевания.

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