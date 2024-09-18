Минздрав: в центрах амбулаторной онкопомощи не хватает онкологов

Каждый 5-й центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в России испытывает дефицит врачей-онкологов. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.

"Если мы с вами открыли почти 500 ЦАОПов, то фактически в каждом пятом сегодня нехватка кадров, то есть менее 50% в каждом 5-ом", - сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

По ее данным, в 89 ЦАОПах онколога посещают восемь человек в день.

"Что происходит с этой кадровой составляющей, мы с вами понимаем, люди не задерживаются на местах, люди не развиваются и, соответственно, находятся в стагнации", - отметила она.

Каракулина добавила, что в 3-х из них вообще нет врачей-онкологов.