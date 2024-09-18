Почему лечиться антибиотиками стоит «рациональнее»

Без необходимости применение препаратов недопустимо.

Избежать формирования невосприимчивости к медикаментам поможет «политическая воля».

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

«Это многокомпонентная задача. Для этого нужны и значительные финансовые ресурсы, и политическая воля, и много других моментов. Антибиотики должны применяться рациональнее, чем сейчас, то есть по тем показаниям, которым нужно, в среднем это будет реже. Тут главное не пореже, а правильно, то есть в соответствии с чётким алгоритмами, с индивидуальной чувствительностью тех инфекций, которые человека конкретного поразили. Это всё позволит эффективно бороться с этой проблемой [резистентности и супербактерий — прим. ГМ]». Сейчас проблема, что мы тоже бежим в этой гонке, человечество тоже участвует, и положительные моменты здесь есть. Просто скорость, с которой антибиотикорезистентность в мире развивается, она превышает ту скорость, с которой сейчас двигается человечество, противодействуя ей. Важно эту скорость набрать, придать ускорение этому процессу и обогнать бактерии. Это вполне возможно сделать».

Супербактерии могут привести к гибели более 39 млн человек к 2050 году, пишет The Lancet. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения и ведущие врачи мира. Наибольшее число смертей они прогнозируют в Южной и Восточной Азии, а также в Океании и районах Африки южнее Сахары, отмечает медицинский журнал.

В публикации говорится, что бактериальные патогены, в отношении которых антибиотики неэффективны, называют резистентными или супербактериями. По статистике ВОЗ, связанные с ними инфекции находятся на третьем месте среди причин смерти в мире после болезней сердца и инсульта. В 2019 году от них погибли почти 5 млн человек. Наибольшее беспокойство вызывает устойчивый к метициллину и другим антибиотикам золотистый стафилококк.