В Югре врачи спасли младенца, поменяв местами аорту и артерию

В Окружном кардиоцентре Югры выполнили ювелирную операцию крошечной малышке двух недель от роду, которой еще до появления на свет диагностировали врожденный порок сердца.

Девочка родилась с транспозицией магистральных артерий: при этой патологии аорта и легочная артерия поменяны местами, что создает угрозу жизни пациента.

"Первым этапом, сразу после рождения, провели процедуру Рашкинда - расширение межпредсердной перегородки", - рассказал в своем Telegram-канале Алексей Добровольский, глава департамента здравоохранения автономного округа. На следующем этапе в условиях искусственного кровообращения ей провели артериальное переключение: сосуды были возвращены на свои места, трансплантированы коронарные артерии и устранен межпредсердный дефект".

Операция завершилась успехом и маленькая пациентка готовится к выписке.