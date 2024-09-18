В Мурманской области разработают стандарт по здоровью

Специальный медицинский арктический стандарт намерены разработать в Мурманской области для сохранения здоровья северян. Он поможет создать специальные условия для жителей арктических регионов по диагностике заболеваний и их профилактике, сообщила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис в ходе VI Евразийского женского форума, который проходит 18-20 сентября в Санкт-Петербурге.

"Особо актуальным всегда при переезде в арктическую зону для любой семьи встает вопрос здоровья, климата - сложные климатические условия, полярная ночь, насколько это может повлиять на здоровье взрослых, детей, на репродуктивное здоровье молодой семьи. Одним из важных факторов, который мы сегодня выделили в нашей гостиной, является разработка медицинского, специального арктического стандарта по здоровью, который сможет выделить специальные условия для жителей арктических регионов по витаминизации, профилактике, диагностике, чтобы наши регионы были молодыми и здоровыми", - сообщила Чибис, выступив модератором Арктической гостиной форума.

Как добавил научный руководитель областного центра детской аллергологии и иммунологии Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус, он много лет работает над этой темой, неоднократно бывал в Мурманской области, посещал закрытые административные территории, в целом Крайний Север, чтобы оценить состояние здоровья северян.

"Наши медицинские практические рекомендации сформированы, они направлены не на болезни. Мы, врачи, сейчас считаем, что не должны ждать болезни, а должны предупредить ее. Современная медицина - это медицина четырех "п": персонифицированная, предсказательная, превентивная и партисипативная, когда человек тоже участвует в этом процессе, чтобы он приходил не только, когда есть проблема. К сожалению, пока пациент не придет на профилактику, я ничего у него не найду. К сожалению, пока не очень приходят. Эту арктическую программу по медицине мы будем проводить с помощью администрации [региона] и медицинского сообщества", - сообщил Продеус.

По его словам, пилотные части проекта уже делаются - проводились пилотные обследования жителей, внесены изменения в региональный регламент по поводу того, как и в какие сроки делать профилактические осмотры. Минздрав Мурманской области предложил сократить время между профилактическими тестами и осмотрами для жителей Арктической зоны РФ, "что логично, особенно для пациентов из зоны риска - детей и пожилых".

18 сентября в Санкт-Петербурге начал работу IV Евразийский женский форум, посвященный участию женщин в укреплении доверия и глобальном сотрудничестве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Организаторы форума - Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ.