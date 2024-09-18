Офтальмолог: лопнувшие сосуды в глазах могут говорить о диабете

По словам офтальмолога Татьяны Шиловой, лопнувшие сосуды в глазах хоть и выглядят пугающе, чаще всего связаны с перенапряжением, поэтому не должны вызывать сильного беспокойства. Но в редких случаях такое состояние требует врачебного вмешательства.

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Лопнувшие сосуды в глазах – зрелище довольно пугающее. Однако чаще всего серьезных опасений такое состояние вызывать не должно, успокоила офтальмолог Татьяна Шилова.

В разговоре с «Вечерней Москвой» врач объяснила, что в медицине такое явление носит название субконъюнктивальное кровоизлияние и происходит из-за того, что стенки сосудов не выдерживают нагрузки и лопаются. Такое может произойти при перенапряжении глаз.

«Покраснение может рассосаться в течение 2–3 недель и без вмешательства врачей. Пятно может менять окраску как синяк: зеленеть, желтеть, а потом и вовсе уйти, — пояснила спикер» - объяснила врач.

Однако случается, что сосуды лопаются, казалось бы, без причины. В таком случае стоит присмотреться к своему здоровью, так как это указывает на истончение стенок микрососудов, которые пронизывают склеру или конъюнктиву в глазном яблоке.

Нередко такое происходит вследствие повышенного давления, возникшего из-за диабета, заболеваний крови, лимфомы и лейкоза, а также дефицита витаминов А и С.

Повышение внутриглазного давления также может иметь такое внешнее проявление, пояснила эксперт.

Подобные кровоизлияния могут возникать при патологии сосудов и вследствие черепно-мозговых травм, которые требуют немедленного медицинского вмешательства.

Шилова отметила, еще одна причина, приводящая к субконъюнктивальному кровоизлиянию, повышение температуры тела и капилляротоксикоз.

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