Врач перечислил неочевидные симптомы рака простаты

Учащенное мочеиспускание и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря могут сигнализировать о раке простаты, поделился с LIFE.ru врач-радиотерапевт Денис Романов. По его словам, это заболевание не сразу заявляет о себе, потому нужно обращать внимание на его скрытые признаки.

Врач указал, что рак простаты может маскироваться под аденому или хронический простатит, которые более привычны для мужчин. Признаки, которые должны насторожить, это учащенное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, бесплодные позывы и слабая или прерывистая струя мочи. Они могут свидетельствовать также о костных метастазах.

Да, все эти симптомы весьма неспецифичны, но все они являются поводом обратиться к урологу, который должен будет среди прочих назначений рекомендовать сдать кровь на ПСА и выполнить пальцевое ректальное исследование, а при подозрении на наличие злокачественной опухоли рекомендовать обратиться к онкологу, — подчеркнул Романов.

Он призвал сразу же обращаться к врачу при обнаружении этих симптомов, так как раннее выявление рака простаты увеличивает шансы на полное излечение от него и уменьшает негативные последствия терапии.

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