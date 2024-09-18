Медики рассказали, как предотвратить развитие рака груди

Накануне в Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки прошел Женский день партпроекта «Женское движение Единой России».

«Традиционно раз в месяц в нашем Штабе проходят Женские дни, где мы проводим для девушек и женщин различные мастер-классы, тренинги, обучающие семинары, встречи с психологами и врачами. Обсуждаем вопросы женского здоровья, воспитания детей, дополнительного образования и получения новых профессий. Например, кадровый центр «Работа России» провела для подростков профориентационные занятия, а специалисты по психологии – тренинги по самоценности и работе с ней. Кроме того, прием граждан провела депутат городской Думы нижнего Новгорода Татьяна Дружинина», — рассказала проектный менеджер Штаба Наталья Шорохова.

Одним из мероприятий стала лекция, посвященная профилактике рака груди. По словам главной медицинской сестры Клинического диагностического центра Елены Пырьевой, злокачественная опухоль является первой по распространенности среди раковых новообразований у пациентов женского пола.

«Шесть из ста женщин в течение жизни могут заболеть раком груди. Каждый год количество обнаруживаемых случаев злокачественных опухолей груди возрастает примерно на 2%. Но смертность снижается, т.к. благодаря профилактическим мерам и методам современной диагностики выявить рак можно на самых ранних стадиях и своевременно начать лечение», — пояснила она.

Она отметила, что предотвратить развитие рака молочных желез, повысить шансы на полное выздоровление можно. Для этого важно следить за своим здоровьем, регулярно проходить диспансеризацию и осмотры у маммологов, обращаться к врачу при появлении даже незначительных симптомов. Кроме того, нужно проводить и самодиагностику и самообследование молочных желез раз в месяц.

Напомним, партпроект «Женское движение Единой России» начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. Участницы движения продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей, а также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.