Назван простой способ самостоятельно выявить угрозу инфаркта

Тест с шестиминутной ходьбой поможет самостоятельно выявить угрозу инфаркта и инсульта, рассказал NEWS.ru врач-кардиолог Игорь Видяскин. Специалист подчеркнул, что для этого пациенту необходимо пройти за несколько минут наибольшую дистанцию. Он предупредил, что нормой считается расстояние более 550 м. В остальных случаях следует обследоваться, чтобы исключить наличие сердечной недостаточности, посоветовал врач.

Пациенту ставится задача пройти как можно большую дистанцию за шесть минут, после чего пройденное расстояние регистрируется. Прохождение расстояния более 550 м является нормой, в остальных случаях следует пройти дообследование, чтобы исключить наличие сердечной недостаточности, — пояснил Видяскин.

Специалист уточнил, что также важно измерять артериальное давление, чтобы вовремя выявить гипертонию или гипотонию. Видяскин отметил, что обнаружить проблемы с сердцем можно при аускультации фонендоскопом, через который устанавливается частота сердечного ритма и шумы. По его словам, рентгенография грудной клетки покажет размер органа, а эхокардиография поможет оценить структуру и функциональные показатели.

ЭКГ помогает исключить патологии сердца от аритмий до инфаркта. Суточное мониторирование артериального давления и Холтеровское мониторирование ЭКГ позволяют отследить динамику артериального давления и электрической активности сердца в течение одних или нескольких суток, — уточнил Видяскин.

Врач подчеркнул, что тесты под нагрузкой, такие как тредмил-тест, велоэргометрия или стресс ЭХО-КГ, нужны для выявления участка миокарда. Тем временем, по его словам, МРТ является золотым стандартом диагностики пороков сердца и патологий аорты. Электрофизиологическое исследование сердца позволит диагностировать нарушения ритмов, добавил кардиолог.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, что люди, страдающие сахарным диабетом, подвержены высокому риску внезапной остановки сердца вне зависимости от возраста. По ее словам, чаще всего с этим сталкиваются пациенты от 30 до 40 лет.