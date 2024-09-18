Врач рассказала, для кого опасен долгий прием обезболивающих

Для людей старше 60–65 лет, пациентов с заболеваниями ЖКТ, язвенной болезнью или гастритом нежелателен длительный прием или высокие дозы обезболивающих препаратов, заявила в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валерия Кайбышева. По ее словам, одновременный прием обезболивающих с другими лекарственными препаратами, например со стероидными гормонами, антикоагулянтами и антиагрегантами, также может быть опасен.

Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно после операций на сердце, стентирования коронарных артерий, часто пожизненно принимают небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты, которая также способствует развитию поражений слизистой оболочки ЖКТ. А при сочетании ацетилсалициловой кислоты еще с одним нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП), принимаемым с обезболивающей целью, риски возрастают. Таким образом, в случае необходимости регулярного приема обезболивающих, особенно если присутствуют факторы риска, описанные выше, важно сочетать НПВП с антисекреторными препаратами, снижающими агрессивность желудочного сока, — подчеркнула Кайбышева.

Врач добавила, что НПВП являются высокоэффективными, а при однократном приеме по требованию медиков и при соблюдении доз риски минимальны. По ее словам, если их употребляет молодой человек без заболеваний ЖКТ, который не курит и не злоупотребляет алкоголем, не принимает других лекарственных препаратов, тогда прием НПВП в течение одного — трех дней в большинстве случаев безопасен.

Ранее Кайбышева рассказала, что некоторым пациентам вместе с обезболивающими лекарствами рекомендуется принимать антисекреторные препараты. Она пояснила, что это касается тех людей, кто вынужден принимать их регулярно, страдает НПВП-гастропатией или входит в группы риска.