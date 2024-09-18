«Пивной» живот у мужчин указывает на наличие большого количества висцерального жира. Из-за этого у человека возрастает риск появления таких заболеваний, как половая дисфункция, сахарный диабет и нарушение обмена холестерина в организме. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

«Если эстетически, может, кому-то это и нравится, то с медицинской точки зрения это достаточно серьезное состояние, говорящее о том, что человек находится в группе риска по возникновению очень серьезных жизнеугрожающих состояний, таких как, например, инсульт, инфаркт, метаболический синдром, половая дисфункция, дислипидемия», – отметила эксперт.

У мужчин, страдающих от висцерального ожирения, нарушаются липиды. Врач назвала это первым шагом к появлению атеросклероза. Если обмен холестерина в человеческом организме нарушен, то он прослеживается во всех сосудах. Так у пациента увеличивается шанс появления инсульта, инфаркта или мезентериального тромбоза. Кроме того, «пивной» живот способен снизить половую функцию мужской части населения.

«Что же мы видим у мужчин, имеющих висцеральное ожирение? У них есть избыточное количество жира, располагающегося в области талии, что более характерно для женщин, бедер, и это способствует как раз-таки снижению уровня полового гормона тестостерона и увеличению количества эстрогенов, женских половых гормонов, и, соответственно, это приводит к снижению половой функции у мужчин», – проинформировала руководитель центра.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что примерно 40 миллионов жителей России страдают ожирением. Болезнь спровоцировала развитие ряда других проблем со здоровьем, поэтому необходимо развивать профилактическое направление.