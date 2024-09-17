В Пензе увеличили выпуск протезов клапана сердца

Пензенское научно-производственное предприятие "МедИнж" увеличило производство не имеющих аналогов в мире протезов клапана сердца модели "МедИнж-СТ" в 1,2 раза при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Механические и биологические протезы клапана сердца, в том числе с транскатетерной системой доставки, необходимы для замены естественных сердечных клапанов, функция которых необратима нарушена. Протезы клапанов - собственная разработка пензенской компании, продукция зарегистрирована в Росздравнадзоре и прошла клинические испытания. В ходе тестирования клапаны продемонстрировали долговечность, превышающую 100 лет.

"Крупнейший производитель сердечно-сосудистых имплантатов в России - пензенское научно-производственное предприятие "МедИнж" - модернизировал производство. За счет этого выпуск протезов клапана сердца с транскатетерной системой доставки "МедЛаб-КТ", не имеющих аналогов в России, увеличен в 1,6 раза - до 260 штук в год, а механических полнопроточных протезов клапана сердца "МедИнж-СТ", не имеющих аналогов в мире, - в 1,2 раза - до 850 штук в год", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инвестиции в модернизацию производства превысили 300 млн рублей, из которых 240 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП. Благодаря поддержке ФРП предприятие приобрело 41 единицу современного высокотехнологичного оборудования. Кроме того, модернизация позволила повысить уровень локализации конечной продукции с 60% до 80%, отказавшись от покупки критических материалов и комплектующих из США, Германии и Ирландии. Так, до конца года компания планирует довести этот показатель до 100%.

Генеральный директор ЗАО НПП "МедИнж" Александр Евдокимов отметил, что компания производит инновационные медицинские изделия, сопоставимые с зарубежными.

"У механических протезов клапанов сердца "МедИнж-СТ" отсутствуют мировые аналоги, а протезы клапана сердца с транскатетерной системой доставки "МедЛаб-КТ" в России больше никто не производит. При схожести технологии изготовления большей части продукции завода с зарубежными, в Пензе внедрены не имеющие в мире аналогов технологии производства пиролитического углерода для механических клапанов и технология обработки биоматериала для биологических клапанов сердца", - цитирует его пресс-служба.

Отмечается, что, по оценкам компании, от 30% до 80% российского рынка протезов клапана сердца в зависимости от сегмента занимают зарубежные изделия, в основном из США и Германии.

После выхода на проектную мощность рыночная доля пензенского предприятия вырастет в сегменте протезов клапана сердца с транскатетерной системой доставки в 2,5 раза - до 50%, биологических протезов в 4 раза - до 60%, механических - с 70% до 80%. Ключевыми заказчиками продукции выступают государственные медицинские учреждения.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.