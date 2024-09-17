Названы факторы, из-за которых у вас может увеличиться сердце

Кардиомегалия — состояние, при котором размер сердца человека увеличивается. Иногда люди с этим уже рождаются, но болезни сердца, диабет и беременность тоже могут повышать вероятность развития этой болезни. Распространённые причины увеличенного сердца — это ишемическая болезнь сердца и аномальный сердечный ритм.

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Ишемическая болезнь сердца. Она возникает, когда артерии сердца (кровеносные сосуды) сужаются и не могут поставлять достаточное количество богатой кислородом крови в сердце. Наиболее распространённая причина этого — накопление холестерина внутри стенок артерий. Это может привести к увеличению сердца, повышению риска возникновения сердечного приступа и сердечной недостаточности.

Клапанный порок сердца. Это происходит, когда один из четырёх клапанов сердца повреждён или инфицирован.

Врождённые пороки сердца. Известно примерно 20 типов таких пороков. Каждый из них способен привести к увеличению сердца.

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Кардиомиопатия. Это заболевание сердечной мышцы, при котором сердце с трудом перекачивает кровь в остальные части тела. Со временем это может привести к сердечной недостаточности или аритмии.

Нарушение сердечного ритма (аритмия). Мерцательная аритмия и трепетание предсердий могут способствовать увеличению сердца.

Заболевания лёгких. Причиной увеличения размера сердца могут стать лёгочная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и тромбоэмболия лёгочной артерии.

Также увеличение сердца может быть связано с наследственностью.

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