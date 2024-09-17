Врачи спасли мужчину, сломавшего позвоночник во время купания

Московские врачи спасли мужчину, который, проигнорировав табличку "купаться запрещено", прыгнул в водоем и сломал позвоночник. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на столичный Депздрав.

Фельдшер 16-й подстанции скорой помощи Кира Захарова рассказала, что еще до прибытия бригада знала, что пострадавшему в первую очередь понадобится спинальный щит и реанимационный набор. Оперативность и скорость позволили спасти человека, подчеркнула она.

Спиной мозг мужчины не был задет, однако он подвергся сильному сдавливанию. В больнице пострадавшему диагностировали осложненный вывих шейного позвонка и сужение позвоночного канала. Из-за травмы пациент чувствовал сильную боль, могли начаться неврологические осложнения, в связи с чем врачи назначили экстренную операцию.

"В целом, для восстановления физиологической оси позвоночника потребовалось провести две операции с использованием микронейрохирургических техник. Их общая продолжительность составила более 7 часов", – отметил врач-нейрохирург ГКБ имени Иноземцева Андрей Шаров.

Сейчас мужчина находится в специализированном реабилитационном центре. Его конечности сохранили двигательную функцию.

Ранее врачи РДКБ успешно прооперировали 15-летнего подростка, который повредил позвоночник в результате тяжелого эпилептического приступа. Мальчика доставили в больницу, когда у него случилась эпилепсия, судорожные приступы следовали один за другим. Врачам удалось вывести подростка из эпилептического статуса и полностью купировать судороги, что дало возможность хирургам провести сложную высокотехнологичную операцию на его позвоночнике.