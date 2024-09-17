Как отличить грипп от ОРВИ

Эксперт объяснила, как проявляются первые признаки заболеваний и какие могут быть осложнения.

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Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются достаточно распространёнными заболеваниями, особенно в холодное время года. Бывает сложно различить симптомы этих болезней, однако сделать это важно, поскольку неправильное лечение и игнорирование некоторых признаков могут привести к опасным для здоровья последствиям.

Симптомы гриппа и ОРВИ

«Поскольку простуда и грипп имеют много общих признаков, может быть трудно (или даже невозможно) отличить их только по клиническим проявлениям. Для точного диагноза потребуется сдача анализов».

Характерные симптомы гриппа

Симптомы гриппа возникают внезапно — уже в первые три-четыре часа температура резко поднимается до 39-40 градусов, начинаются сильные мышечные боли и слабость, появляются повышенная чувствительность к свету, покраснение слизистой глаз и ломота всего тела. При этом в первые сутки заболевания нет насморка, но не исключается вероятность заложенности носа.

Основной симптом — навязчивый сухой кашель, который сопровождается болью в горле и в груди, но проявляется только через пару дней после начала заболевания.

Самая активная фаза болезни наступает на третий-пятый день, а полностью выздоравливает человек через две недели.

Симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ)

ОРВИ, или простуда в житейском понимании, чаще всего подкрадывается незаметно. Всё начинается с общей утомляемости и недомогания, иногда сопровождающихся чиханием и насморком, и только на второй-третий день симптомы нарастают, могут появиться кашель и боль в горле.

Во время болезни слизистая оболочка становится рыхлой и зернистой, а на языке образовывается налёт. В отличие от гриппа, ОРВИ редко вызывает температуру выше 38 градусов, которая спадает уже через два-три дня.

В целом симптомы гриппа более выражены и длятся дольше, чем симптомы простуды.

Инкубационный период

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инкубационный период гриппа — момент от заражения до появления характерных симптомов — обычно составляет два дня, но может колебаться от одного до четырёх дней.

У ОРВИ инкубационный период может быть больше: от одного до 14 дней. Нередко до появления первых признаков болезни человек ощущает усталость и слабость.

Передача и распространение

И грипп, и ОРВИ — это вирусные инфекции, которые поражают дыхательные пути. Они передаются воздушно-капельным путём, когда человек кашляет или чихает, а также через контакт с заражёнными поверхностями. Микробы попадают на кожу рук, а затем переносятся на слизистые глаза и носа.

Основное отличие заболеваний заключается в причине их возникновения. ОРВИ — это группа из 200 различных вирусов, в которую входят аденовирусы, парагрипп и риновирусы. Грипп же вызывается конкретным вирусом, который существует в трёх разных типах и постоянно мутирует.

Осложнения и последствия

Возможные осложнения гриппа

У некоторых людей грипп протекает тяжело, хотя серьёзное заболевание может возникнуть у любого человека. К группе повышенного риска относятся пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, а также люди с сопутствующими заболеваниями, например с болезнями сердца или лёгких, диабетом.

Вирус гриппа способен привести к серьёзным осложнениям, таким как пневмония, острая дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность, миокардит и перикардит, что особенно опасно для пожилых людей.

Последствия ОРВИ для организма

В большинстве случаев заболевание проходит самостоятельно. Осложнения бывают, но не такие серьёзные, как в случае с гриппом — чаще всего это отит и бронхит.

Лечение

Для лечения ОРВИ врачи ограничиваются симптоматической терапией. Обычно болезнь протекает в лёгкой форме, требующей обильного питья, промывания носа и полоскания горла. Из медикаментов назначают жаропонижающие препараты, сосудосуживающие капли для носа, пастилки и леденцы от боли в горле.

Для лечения гриппа и предотвращения осложнений применяются те же подходы, что и для ОРВИ. Также разработаны противовирусные препараты, которые эффективны на начальном этапе заболевания.

Однако порой лечение требует более агрессивной терапии в виде антибиотиков. А некоторым пациентам с осложнённым течением болезни нужны госпитализация, проведение инфузионной терапии и респираторной поддержки.

Профилактика

Чтобы минимизировать риск заражения гриппом и ОРВИ, нужно соблюдать ряд правил:

регулярно мыть руки с мылом, а если сделать это не удаётся, использовать антисептики;

избегать контактов с больными людьми;

регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку;

стараться меньше прикасаться к глазам, носу и рту;

оставаться дома при появлении симптомов болезни.

В отличие от ОРВИ, для гриппа существует ещё одна мера профилактики — вакцинация для детей от шести месяцев и взрослых.

Ежегодная вакцинация рекомендуется для следующих групп населения:

беременные женщины;

дети дошкольного возраста;

люди старше 65 лет;

люди с хроническими нарушениями здоровья;

работники здравоохранения.