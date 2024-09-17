Названо неожиданное свойство Оземпика

В последние годы Оземпик (семаглутид) стал одним из самых обсуждаемых препаратов для похудения и контроля уровня сахара в крови. Однако недавние исследования, проведенные учеными из Медицинского колледжа Бейлора, показали, что этот препарат может иметь еще более важное значение — он способен предотвращать прогрессирование ожирения печени до цирроза.

Жировая болезнь печени, или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), представляет собой состояние, при котором в печени накапливается избыточное количество жира. В норме содержание жира в печени не должно превышать 5% от общего веса органа. Превышение этого порога может привести к серьезным последствиям, включая цирроз, рак печени и необходимость пересадки органа. Основными факторами риска развития НАЖБП являются ожирение и сахарный диабет, которые становятся все более распространенными в современном мире.

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 32 тысяч добровольцев с диабетом, наблюдая за ними с 2006 до 2022 года. Целью исследования было выяснить, может ли Оземпик, который уже зарекомендовал себя как эффективное средство в борьбе с диабетом и ожирением, защитить печень от жирового гепатоза и цирроза.

Результаты оказались обнадеживающими. У пациентов, принимавших Оземпик и его аналоги (агонисты GLP-1), риск прогрессирования жировой болезни печени до цирроза был на 14% ниже по сравнению с теми, кто использовал другие лекарства для контроля диабета. Кроме того, вероятность летального исхода из-за ухудшения состояния здоровья также снизилась на 11% среди участников, принимавших GLP-1.

Исследователи подчеркивают, что защитный эффект Оземпика проявляется не сразу — он становится заметным спустя 18-24 месяца после начала лечения. Основными механизмами, лежащими в основе его действия, являются снижение уровня сахара в крови и препятствие воспалительным процессам в организме. Эти факторы играют ключевую роль в предотвращении повреждения печени и прогрессирования заболеваний, связанных с избыточным накоплением жира.

Ранее врач назвала опасные последствия уколов Оземпика. Также хирург Эндрю Передо предупредил мужчин о проблемах с эрекцией из-за препарата.

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