В Молдавии зафиксировали заражение вирусом денге

Заболевание лихорадкой денге было зафиксировано у жительницы Кишинева после поездки в Индию. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

Там уточнили, что это первый случай в 2024 году, женщина получает соответствующе лечение. Ранее заражение этим вирусом фиксировали у граждан Молдавии в 2022, 2020 и 2019 годах.

Вирус денге представляет собой один из флавивирусов, к числу которых также относятся возбудители лихорадки Зика, клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки и других опасных болезней. Этот патоген широко распространен в тропических и экваториальных регионах Евразии, Африки и Америки, где его распространяют комары вида Aedes aegypti. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно лихорадкой денге заражаются до 400 млн человек.